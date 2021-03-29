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16:23, 29 марта 2021 года В Орле докопались до XII века Орел в два раза древнее, чем считалось, и это доказали раскопки у Красного моста. Крупных артефактов не найдено, но то, что удалось обнаружить - тянет на профессиональную сенсацию.





Прежде чем реконструировать Красный мост в Орле, изучить территорию вокруг него доверили археологам. Постепенно обнажая культурные слои XVIII, XVII, XVI веков, археологи вышли к XII веку, и сделанные ими находки позволяют говорить о том, что на этом месте, в центре современного Орла, стояло древнее поселение.



Олег Радюш, руководитель археологической экспедиции РАН (г. Москва): «Найдена постройка, в заполнении которой - древнерусская керамика конца XII - начала XIII века, и пряслице шиферное, которое как раз надежно датирует этот предмонгольский период».

Подобные находки встречались и прежде, но поскольку они обнаруживались в разрушенном слое, то точной датировке не подлежали. Археологи не раз предпринимали попытки найти доказательства существования древнерусских поселений в черте города.



Олег Радюш, руководитель археологической экспедиции РАН (г. Москва): «Древнерусские материалы были и в плохо документированных раскопках 80-х годов, которые также велись на Стрелке. Было понятно, что все это присутствует. Для нас сейчас это финальное доказательство и совершенно точное определение того, что здесь существовало поселение - до того города, который появляется в 16 веке».

Культурный слой XII века находится на большой глубине и в разрезе прекрасно виден. Задача археологов - предоставить неоспоримые факты существования поселения, и сегодня уже можно говорить о том, что она выполнена.



Открытие, сделанное на этих раскопках, привлекло внимание и историков и краеведов. Интерес к этой теме огромен. Сегодня мы повстречали здесь автора нескольких книг о древних поселениях Орловщины Анатолия Майорова.



Анатолий Майоров, кандидат исторических наук, специалист по истории верхней Оки: «На территории Орловской области мы можем назвать несколько десятков, а то и сотен более древних памятников, которые изучены, описаны. Но чем интересно именно это место? Здесь логично должно было существовать поселение, но его не было, причем искали его десятилетиями и не могли найти, но нам просто повезло, что появились, во-первых, профессиональные археологи, во-вторых, везучие археологи».

В свое время долго искал доказательства существования домоногольского поселения и краевед Виктор Ливцов. Археологам теперь предстоит связать воедино разрозненные факты и плотнее познакомиться с историей найденных вещей, которая вполне может привести и к тому, кто создал это поселение.



Виктор Ливцов, краевед, заместитель директора Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС: «Я в свое время высказывал предположение, что Владимир Мономах мог основать здесь город, но это, конечно, только предположение. Дальнейшие работы должны это либо опровергнуть, либо подтвердить. Но, во всяком случае, именно при нем эта территория вошла в Древнерусское государство, и здесь по всей территории появляются города».

Вот и получилось, что маленькое пряслице явилось основой сенсации в профессиональном археологическом мире. Его, как и сотни других предметов, найденных при раскопках моста, осенью все желающие смогут увидеть на выставке.



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Эва Стасюлевич



