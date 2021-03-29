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17:37, 29 марта 2021 года

На Орловщине затопило пять мостов

Половодье продолжает блокировать низководные переправы.


Ранее повторно скрылись под водой низководные мосты в населенных пунктах Тайное (Орловский район) и Городище (Мценский район). По последним данным пресс-службы областного ГУ МЧС,половодье затопило ещё три моста – в Залегощенском, Новосильском и Ливенском районах.

В Залегощенском районе на 30 сантиметров скрылся под водой мост через реку Неручь около деревни Орловка. В Новосильском районе на 10 сантиметров подтоплен мост через Зушу близ деревни Измайлово. В Ливенском районе половодье заблокировало мост через Ливенку в районе села Воротынск – здесь также зафиксировано десятисантиметровое подтопление.

В данный момент муниципалитеты перекрывают движение через затопленные переправы. Имеются пути объезда заблокированных половодьем мостов. На жизнеобеспечение местного населения временное отсутствие мостов не повлияло, сообщает сайт ведомства.

Напомним, что нынешнее весеннее половодье может затопить 14 низководных мостов в пяти районах области.

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