Главная » Новости



21:16, 29 марта 2021 года В Орловской области наполняемость летних детских лагерей увеличат Губернатор Клычков провел сегодня традиционный прямой эфир.





«Роспотребнадзор согласовал увеличение заполняемости летних лагерей до 75%, плюс согласовано разрешение на палаточные лагеря, поэтому нам надо исходить из этих рекомендаций», – заявил губернатор.

Вопрос, поднятый в чате трансляции, касался организации летних лагерей в школах. Ответ там же предоставила глава регионального департамента образования Татьяна Крымова. «Летние пришкольные лагеря - планируем», – ответила на вопрос чиновница.



Планируется, что в этом году летний отдых в регионе будет организован для 25 тысяч детей. По предварительным данным, для этого будут работать 280 оздоровительных организаций.





Артём Ежаков



