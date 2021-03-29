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21:16, 29 марта 2021 года

В Орловской области наполняемость летних детских лагерей увеличат

Губернатор Клычков провел сегодня традиционный прямой эфир.


«Роспотребнадзор согласовал увеличение заполняемости летних лагерей до 75%, плюс согласовано разрешение на палаточные лагеря, поэтому нам надо исходить из этих рекомендаций», – заявил губернатор.

Вопрос, поднятый в чате трансляции, касался организации летних лагерей в школах. Ответ там же предоставила глава регионального департамента образования Татьяна Крымова. «Летние пришкольные лагеря - планируем», – ответила на вопрос чиновница.

Планируется, что в этом году летний отдых в регионе будет организован для 25 тысяч детей. По предварительным данным, для этого будут работать 280 оздоровительных организаций.


Артём Ежаков
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