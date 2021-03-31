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Главная » Новости

10:29, 31 марта 2021 года

В Орле разорвали соглашение на строительство детского сада на ул. Планерной

Подрядчик – ООО «АгроСтройМонтаж» – может попасть в «черный список».


Претензии к подрядчику возникали неоднократно, первые вопросы к нему появились еще минувшим летом, на стадии рытья котлована. Впервые о будущем разрыве соглашения заявил губернатор Клычков, затем об этом решении сообщил мэр Парахин.

ООО «АгроСтройМонтаж» дали 10 рабочих дней на исправление ситуации с отставанием по графикам и неудовлетворительным качеством работы. Впрочем, тогда градоначальник заявил, что у властей есть понимание того, что подрядчик ничего не успеет. Так и вышло – накануне мэрия разорвала соглашение и отправила заявление в антимонопольную службу о включении компании в список недобросовестных подрядчиков.

«АгроСтройМонтаж» оставит следующему подрядчику котельную, забор и камеры, а вот некоторая часть кирпичной кладки, окон и перегородок принята не в полном объеме. В целом, из аванса будет освоено 17,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба мэрии Орла.

Новый аукцион по выбору подрядчика планируют провести в мае. Очевидно, что теперь сроки сдачи объекта смещаются – ранее работы планировали завершить в июне. Мэр Орла заявил, что детский сад постараются закончить к концу года.

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Сроки строительства детского сада на ул. Планерной в Орле сдвигаются



Артём Ежаков
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