В Орле разорвали соглашение на строительство детского сада на ул. Планерной

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10:29, 31 марта 2021 года
В Орле разорвали соглашение на строительство детского сада на ул. ПланернойПодрядчик – ООО «АгроСтройМонтаж» – может попасть в «черный список».
Претензии к подрядчику возникали неоднократно, первые вопросы к нему появились еще минувшим летом, на стадии рытья котлована. Впервые о будущем разрыве соглашения заявил губернатор Клычков, затем об этом решении сообщил мэр Парахин.
ООО «АгроСтройМонтаж» дали 10 рабочих дней на исправление ситуации с отставанием по графикам и неудовлетворительным качеством работы. Впрочем, тогда градоначальник заявил, что у властей есть понимание того, что подрядчик ничего не успеет. Так и вышло – накануне мэрия разорвала соглашение и отправила заявление в антимонопольную службу о включении компании в список недобросовестных подрядчиков.
«АгроСтройМонтаж» оставит следующему подрядчику котельную, забор и камеры, а вот некоторая часть кирпичной кладки, окон и перегородок принята не в полном объеме. В целом, из аванса будет освоено 17,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба мэрии Орла.
Новый аукцион по выбору подрядчика планируют провести в мае. Очевидно, что теперь сроки сдачи объекта смещаются – ранее работы планировали завершить в июне. Мэр Орла заявил, что детский сад постараются закончить к концу года.
Артём Ежаков