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13:36, 31 марта 2021 года Орловских пенсионеров отвезут к вакцине О возможности доставки граждан в возрасте 65+ в прививочные пункты рассказала глава областного департамента социальной защиты Ирина Гаврилина.





«Во всех районах области машины, которые мы получили по национальному проекту "Демография", задействованы в рамках доставки граждан старше 65 лет на вакцинацию в учреждения здравоохранения» – заявила Гаврилина.

В Знаменском районе доставка до медучреждения бесплатная и доступна даже в том случае, если человек не является подопечным соцслужбы. Желающего вакцинироваться отвезут к медикам и доставят домой.



Чтобы пожилого гражданина отвезли на вакцинацию, необходимо обратиться в местный центр социальной защиты – лично или по телефону – и оставить заявку. Также специалисты могут организовать вакцинацию по месту жительства гражданина.



Телефон для связи в Знаменском районе: 8 (48662) 2-14-50, 2-14-57.







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Артём Ежаков



