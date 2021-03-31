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13:36, 31 марта 2021 года

Орловских пенсионеров отвезут к вакцине

О возможности доставки граждан в возрасте 65+ в прививочные пункты рассказала глава областного департамента социальной защиты Ирина Гаврилина.


«Во всех районах области машины, которые мы получили по национальному проекту "Демография", задействованы в рамках доставки граждан старше 65 лет на вакцинацию в учреждения здравоохранения» – заявила Гаврилина.

В Знаменском районе доставка до медучреждения бесплатная и доступна даже в том случае, если человек не является подопечным соцслужбы. Желающего вакцинироваться отвезут к медикам и доставят домой. 

Чтобы пожилого гражданина отвезли на вакцинацию, необходимо обратиться в местный центр социальной защиты – лично или по телефону – и оставить заявку. Также специалисты могут организовать вакцинацию по месту жительства гражданина.

Телефон для связи в Знаменском районе: 8 (48662) 2-14-50, 2-14-57.



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Артём Ежаков
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