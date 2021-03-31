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15:06, 31 марта 2021 года Руководитель департамента образования Орловской области попробовала сдать ЕГЭ Накануне более 570 мам и пап будущих выпускников школ Орловской области сели за парты, чтобы почувствовать и понять всю процедуру.





Родители прошли весь путь - от рамки металлодетектора до получения заданий, увидели, как проводится регистрация, печатаются материалы. Среди них была и Татьяна Крымова.



Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области:



«У меня дочка в этом году заканчивает девятый класс, ей предстоит сдавать основной государственный экзамен по русскому языку и по математике, поэтому я и как чиновник, и как мама участвую в Едином государственном экзамене, знакомлюсь с процедурой еще раз и в роли родителя».



Итоги взрослого ЕГЭ будут известны в ближайшую пятницу.





Орловское Информбюро



