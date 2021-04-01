Главная » Новости



12:36, 1 апреля 2021 года Центр ЭКО в Орле готовится к открытию Работы находятся на «финишной прямой».





Об этом заявил глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин. На своей странице в Instagram чиновник поделился текущим ходом работ.



По словам управленца, для отделения экстракорпорального оплодотворения, которое создается в Перинатальном центре, уже закуплены передовое оборудование и мебель, в помещениях сделан ремонт.



В публикации Залогин не назвал никаких дат открытия – ни точной, ни предварительной. Во время еженедельного брифинга в феврале, он выразил надежду, что центр откроется в «апреле – мае».



Напомним, что отделение должно было открыться еще в минувшем году, но вмешавшаяся пандемия не позволила этого сделать – тогда средства областного бюджета, выделенные на строительство, пришлось перенаправить.



Помощь в центре ЭКО будет оказываться бесплатно – по полису ОМС.



Фото со страницы Ивана Залогина в Instagram







Читайте также: Центр ЭКО в Орле откроется весной





Артём Ежаков



