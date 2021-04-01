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12:36, 1 апреля 2021 года

Центр ЭКО в Орле готовится к открытию

Работы находятся на «финишной прямой».


Об этом заявил глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин. На своей странице в Instagram чиновник поделился текущим ходом работ.

По словам управленца, для отделения экстракорпорального оплодотворения, которое создается в Перинатальном центре, уже закуплены передовое оборудование и мебель, в помещениях сделан ремонт.

В публикации Залогин не назвал никаких дат открытия – ни точной, ни предварительной. Во время еженедельного брифинга в феврале, он выразил надежду, что центр откроется в «апреле – мае».

Напомним, что отделение должно было открыться еще в минувшем году, но вмешавшаяся пандемия не позволила этого сделать – тогда средства областного бюджета, выделенные на строительство, пришлось перенаправить.

Помощь в центре ЭКО будет оказываться бесплатно – по полису ОМС.

Фото со страницы Ивана Залогина в Instagram



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Артём Ежаков
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