Болховский «Сад-городок» сохранит многолетние липы

Решение о прекращении вырубки этих деревьев принял губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Горожане и общественность выступили против такого преобразования, в связи с чем мной принято решение о прекращении рубки деревьев, а ход благоустройства будет взят на особый контроль. Завтра с утра собираем все ответственные службы, будем совместно с жителями определять дальнейший ход реконструкции».