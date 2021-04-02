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11:12, 2 апреля 2021 года

Болховский «Сад-городок» сохранит многолетние липы

Решение о прекращении вырубки этих деревьев принял губернатор Орловской области Андрей Клычков.


Напомним, что благодаря выигранному пятидесятимиллионному гранту работы по благоустройству болховского парка уже начались. Проект предполагает вырубку 103 многолетних лип, на смену которым должны прийти фруктовые деревья. Понравилось это не всем – старожилы и молодежь Болхова озаботились судьбой деревьев, и накануне губернатор Клычков принял решение прекратить опиловку лип. Теперь проект благоустройства будет пересмотрен.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Горожане и общественность выступили против такого преобразования, в связи с чем мной принято решение о прекращении рубки деревьев, а ход благоустройства будет взят на особый контроль. Завтра с утра собираем все ответственные службы, будем совместно с жителями определять дальнейший ход реконструкции».


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Артём Ежаков
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