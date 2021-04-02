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16:31, 2 апреля 2021 года В Орле мамы детей-аутистов получили возможность отдохнуть Сегодня - всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Он посвящен тем, кто беззащитен перед окружающим миром. В этот день в разных странах распространяют буклеты, проводят лекции и благотворительные акции, рассказывают о таких особенных людях. Орел - не исключение.





Сегодня благотворительный фонд «Вера и Возрождение» совместно с Орловским техникумом сферы услуг организовал мастер-классы для мам, воспитывающих детей с расстройством аутистического спектра. Пока с детьми занимались специалисты, мамы учились украшать стол и делать прическу. Возможность отвлечься для таких родителей выпадает редко, ведь они на страже своих детей находятся круглосуточно семь дней в неделю, и даже простые действия, как например, одеть или накормить ребенка, вызывают сложности. В этом уже помогают специалисты центра детского развития.



Ольга Кобылкина, заместитель директора благотворительного фонда «Вера и Возрождение»: «Наша задача обучать не только детей, но и родителей - воспитывать у ребенка манеру поведения за столом, привить навыки самообслуживания. Наши специалисты рассказывают, как это делать в игровой форме».

Ведется в центре и работа с детьми. Алена Русина три года назад переехала в Орел из Якутии - специально, чтобы водить ребенка на реабилитацию в центр. Уверяет: прогресс налицо.



Алёна Русина, жительница г. Орёл: «Мой мальчик приехал слабоговорящим, половину звуков он не выговаривал. Сейчас он ученик общеобразовательной школы, учится во втором классе. Благодаря этому центру он хорошо говорит, он здесь главный артист - выступает, поет, танцует. Отлично умеет читать, достаточно хорошо пишет. За эти три года центр изменил моего ребенка просто кардинально».

Уже 13 лет в апреле во всем мире проходят акции в поддержку детей с расстройством аутистического спектра и родителей. Их символ - синий цвет. И над Орлом сегодня тоже взлетали синие шары.



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Татьяна Тимохина



