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11:38, 3 апреля 2021 года

В Орловской области затоплен ещё один низководный мост

Сегодня к шести подтопленным низководным мостам на Орловщине прибавился ещё мост в Новосильском районе (село Ямская Слобода). Проезд по мосту закрыт.


Главное Управление МЧС России по Орловской области сообщает об объездных путях в случае перекрытия движения по низководным мостам.
 
В Орловском районе (н.п. Тайное) имеется объездной путь по дороге с твердым покрытием по маршруту: Тайное – Белоберёзовский – Орел.

Мценский район:
 
  • н.п. Городище - имеется объездной путь по дороге с твердым покрытием по маршруту: Городище – Апальково - Отрадинское;
  • н.п. Кикино - имеется объездной путь по дороге с твердым покрытием по маршруту: д. Башкатово – с. Отрадинское.

В Залегощенский районе (н.п. Орловка) - имеется объездной путь по дороге с твердым покрытием по маршруту: д. Орловка – п. Залегощь.

Новосильский район:
  • н.п. Измайлово - имеется объездной путь по дороге с твердым покрытием по маршруту: Вяжи – Одинок;
  • н.п. Ямская Слобода - имеется объездной путь по маршруту: через г. Новосиль протяженность 5 км.

В Ливенском районе (н.п. Воротынск) - имеется объездной путь по дороге с твердым покрытием по маршруту: г. Ливны – д. Орлово.
 
Спасатели напоминают, что погодные условия способствуют благоприятному развитию весеннего половодья на территории региона. Жителям области необходимо соблюдать элементарные правила безопасного поведения. В случае необходимости обращайтесь в экстренные службы региона. Помните, что тонкий весенний лёд очень опасен! Будьте осторожны!

После схода снежного покрова в регионе начнётся борьба с другой проблемой – палами (пожарами) сухой растительности. Чтобы предотвратить загорания сухой травы, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности и не оставаться в стороне, если вы стали свидетелем происшествия.

Телефоны экстренных служб 01, 101 или 112.

Фото ГУ МЧС России по Орловской области (Новосильский район)



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