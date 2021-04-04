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12:27, 4 апреля 2021 года Актуальные вопросы по выплате на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно Разъяснения департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области.





Если ребенку исполнится 3 года в 2021 году, ему полагается выплата?

Если ребенку исполнится 3 года в середине или конце 2021 года, выплата будет назначена с момента исполнения ребенку 3 лет, если обращение за её назначением последовало не позднее 6-ти месяцев с момента исполнения ребенку 3-х лет. Ребенку в 2021 году исполнится 8 лет. Выплата прекратится сразу или в конце года?

Выплата будет осуществляться до момента пока ребенку исполнится 8 лет. Как оформить выплату на детей от 3 до 7 лет?

Заявления можно будет подать на портале Госуслуги, а также в отделах (филиалах) соцзащиты по месту жительства и в МФЦ. Нужно ли подавать заявление на повышение выплаты в 2021 году?

Заявления на назначение выплаты в повышенном размере будут приниматься начиная с 1 апреля 2021 года, но при этом, как и в прошлом году, расчет данной выплаты будет сделан начиная с 1 января 2021 года. Кому полагается повышенная выплата в 2021 году?



Если при назначении выплаты в размере половины прожиточного минимума для детей (как это было в 2020 году) среднедушевые доходы семьи не поднимаются до уровня прожиточного минимума, выплата будет назначена в повышенном размере. За какой период будут рассматривать доход семьи в 2021 году, чтобы назначить повышенную выплату?



В настоящее время идет подготовка изменений в нормативно-правовые акты на федеральном уровне. Проект Указа Президента Российской Федерации об изменении размера ежемесячной выплаты внесен в Правительство РФ. Ожидается его подписание. Если не подавать заявление на повышение выплаты, да какого момента мне будет полагаться выплата в старом размере в 2021 году?





Орловцы уже Тем, кому выплата уже назначена в 2020 году, она продолжит выплачиваться и в 2021 году в прежнем размере до месяца, в котором исполнится год с момента подачи заявления в 2020 году.Орловцы уже начали обращаться за повышенными детскими выплатами. Только в первые сутки, 1 апреля, в социальную защиту поступило свыше 1,6 тыс. заявок.



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Орловское Информбюро



