воскресенье 4.04.2021 13:40:22 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Контакт
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

12:27, 4 апреля 2021 года

Актуальные вопросы по выплате на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно

Разъяснения департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области.


Если ребенку исполнится 3 года в 2021 году, ему полагается выплата?

Если ребенку исполнится 3 года в середине или конце 2021 года, выплата будет назначена с момента исполнения ребенку 3 лет, если обращение за её назначением последовало не позднее 6-ти месяцев с момента исполнения ребенку 3-х лет.
 
Ребенку в 2021 году исполнится 8 лет. Выплата прекратится сразу или в конце года?

Выплата будет осуществляться до момента пока ребенку исполнится 8 лет.
 
Как оформить выплату на детей от 3 до 7 лет?
 
Заявления можно будет подать на портале Госуслуги, а также в отделах (филиалах) соцзащиты по месту жительства и в МФЦ.
 
Нужно ли подавать заявление на повышение выплаты в 2021 году?
 
Заявления на назначение выплаты в повышенном размере будут приниматься начиная с 1 апреля 2021 года, но при этом, как и в прошлом году, расчет данной выплаты будет сделан начиная с 1 января 2021 года.
 
Кому полагается повышенная выплата в 2021 году?

Если при назначении выплаты в размере половины прожиточного минимума для детей (как это было в 2020 году) среднедушевые доходы семьи не поднимаются до уровня прожиточного минимума, выплата будет назначена в повышенном размере.
 
За какой период будут рассматривать доход семьи в 2021 году, чтобы назначить повышенную выплату?

В настоящее время идет подготовка изменений в нормативно-правовые акты на федеральном уровне. Проект Указа Президента Российской Федерации об изменении размера ежемесячной выплаты внесен в Правительство РФ. Ожидается его подписание.
 
Если не подавать заявление на повышение выплаты, да какого момента мне будет полагаться выплата в старом размере в 2021 году?
 
Тем, кому выплата уже назначена в 2020 году, она продолжит выплачиваться и в 2021 году в прежнем размере до месяца, в котором исполнится год с момента подачи заявления в 2020 году.

Орловцы уже начали обращаться за повышенными детскими выплатами. Только в первые сутки, 1 апреля, в социальную защиту поступило свыше 1,6 тыс. заявок.


Читайте также:Орловцы начали обращаться за повышенными детскими выплатами



Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.