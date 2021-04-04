Орловцы начали обращаться за повышенными детскими выплатами

|
|
|Главная » Новости
8:08, 4 апреля 2021 года
Орловцы начали обращаться за повышенными детскими выплатамиС 1 апреля по всей стране открылся прием заявлений о назначении дифференцированных выплат на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.
Только в первые сутки, 1 апреля, в социальную защиту поступило свыше 1,6 тыс. заявок. Они рассматриваются в течение 30 дней. В случае ошибки со стороны заполняющего, документ будет возвращен отправителю – об этом его уведомят в личном кабинете в Госуслугах. На исправление дается до 5 дней – в случае опоздания в приеме заявления откажут.
Пресс-служба региональной соцзащиты особо подчеркивает, что написать заявление на выплату детского пособия можно до конца текущего года – независимо от месяца обращения деньги начислят за период с января.
Вопросы, касающиеся назначения выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет, можно задать по телефону Министерства труда: 8 (800) 200-04-12.
Подробнее с условиями назначения выплаты можно ознакомиться на сайте регионального департамента соцзащиты.
Артём Ежаков