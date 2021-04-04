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8:08, 4 апреля 2021 года

Орловцы начали обращаться за повышенными детскими выплатами

С 1 апреля по всей стране открылся прием заявлений о назначении дифференцированных выплат на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.


Только в первые сутки, 1 апреля, в социальную защиту поступило свыше 1,6 тыс. заявок. Они рассматриваются в течение 30 дней. В случае ошибки со стороны заполняющего, документ будет возвращен отправителю – об этом его уведомят в личном кабинете в Госуслугах. На исправление дается до 5 дней – в случае опоздания в приеме заявления откажут.

Пресс-служба региональной соцзащиты особо подчеркивает, что написать заявление на выплату детского пособия можно до конца текущего года – независимо от месяца обращения деньги начислят за период с января.

Вопросы, касающиеся назначения выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет, можно задать по телефону Министерства труда: 8 (800) 200-04-12.

Подробнее с условиями назначения выплаты можно ознакомиться на сайте регионального департамента соцзащиты.

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В Орле рассказали о дифференциации детских выплат



Артём Ежаков
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