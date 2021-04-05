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Главная » Новости

10:59, 5 апреля 2021 года

Число подтопленных низководных мостов в Орловской области сократилась до шести

Вода освободила переправу в н.п. Кикино в Мценском районе.


Сейчас недоступны для проезда мосты около деревень Тайное и Городище, а также у села Ямская Слобода. Кроме них, под водой скрыты переправы через реки Неручь (вблизи деревни Орловка), Зушу (около села Измайлово) и Ливенку (около села Воротынск). Всего на Орловщине рискуют быть заблокированы паводком 14 низководных мостов.

Главное Управление МЧС России по Орловской области сообщает об объездных путях в случае перекрытия движения по низководным мостам.
 
В Орловском районе (н.п. Тайное) имеется объездной путь по дороге с твердым покрытием по маршруту: Тайное – Белоберёзовский – Орел.
 
В Мценском районе (н.п. Городище) - имеется объездной путь по дороге с твердым покрытием по маршруту: Городище – Апальково - Отрадинское;
 
В Залегощенский районе (н.п. Орловка) - имеется объездной путь по дороге с твердым покрытием по маршруту: д. Орловка – п. Залегощь.
 
Новосильский район:
 
н.п. Измайлово - имеется объездной путь по дороге с твердым покрытием по маршруту: Вяжи – Одинок;
н.п. Ямская Слобода - имеется объездной путь по маршруту: через г. Новосиль протяженность 5 км.
 
В Ливенском районе (н.п. Воротынск) - имеется объездной путь по дороге с твердым покрытием по маршруту: г. Ливны – д. Орлово.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области

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Артём Ежаков
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