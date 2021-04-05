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12:45, 5 апреля 2021 года На Орловщине подорожал летний отдых В цене выросли как путевки, так и питание.





В этом году на 6% подорожали путевки в загородные лагеря и санатории (21 115 рублей и 25 338 рублей соответственно). Путевка в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием выросла в цене на 2,8% (3 899 рублей).



На 2,8% подорожало и питание. В загородных лагерях будут кормить на 340 рублей, в дневных – примерно на 186 рублей.



В текущем году область бесплатно предоставит 3 460 детских путевок. Из них 1 620 путевок получат ребята в трудной жизненной ситуации. Оставшиеся 1 840 мест распределят между детьми, которые отличились в учебе, спорте и общественной деятельности. Подача документов на получение льготы уже открыта.



Финансирование организации детской летней оздоровительной компании превысит 185 миллионов рублей – сообщает региональный информационный портал.



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Артём Ежаков



