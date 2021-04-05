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15:45, 5 апреля 2021 года

Орловцев приглашают принять участие в ежегодной просветительской акции «Тотальный диктант»

Диктант пройдет 10 апреля. Но заявить о своем участии нужно сейчас.


Основная площадка очной формы «Тотального диктанта» в Орле - областная публичная библиотека. Проверить свою грамотность орловцы смогут и в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново». Тургеневская усадьба в этой акции принимает участие впервые.
 
Диктант объединяет всех, кто хочет проверить свои знания русского языка. Уникальный контрольный текст каждый год создают известные писатели. В этом году автором стал Дмитрий Глуховский. Продиктует текст премьер Большого театра ректор Академии Русского балета Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе в стенах Румянцевского читального зала Дома Пашкова. 
 
Для участия в мероприятии обязательна предварительная регистрация на сайте акции.


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