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Главная » Новости

16:59, 5 апреля 2021 года

Здание зоовыставки в орловском Детском парке закончат к маю

Сейчас там идут активные ремонтные работы.


В помещении бывшей насосной станции для новых жильцов уже утеплили фасад, проложили гидроизоляцию, уложили кровлю и заменили оконные рамы.
Продолжаются работы по обшивке здания, оборудованию вольеров и террариумов, изолятора для заболевших зверей, комнаты отдыха для персонала, кладовки и кормокухни.

Максим Ионов, прораб компании-подрядчика ООО «Техспецкомплект»: «Остается смонтировать систему вентиляции, постоянное освещение, установить радиаторы. В здании по проекту предусмотрено газовое отопление. Идем в графике. Думаю, к концу апреля закончим».

Сразу после переезда зверинца в новый дом животным дадут время на адаптацию к новому месту – сообщает сайт мэрии Орла.

Фото пресс-службы мэрии Орла

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Артём Ежаков
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