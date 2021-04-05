Здание зоовыставки в орловском Детском парке закончат к маю

|
|
|Главная » Новости
16:59, 5 апреля 2021 года
Здание зоовыставки в орловском Детском парке закончат к маюСейчас там идут активные ремонтные работы.
В помещении бывшей насосной станции для новых жильцов уже утеплили фасад, проложили гидроизоляцию, уложили кровлю и заменили оконные рамы.
Продолжаются работы по обшивке здания, оборудованию вольеров и террариумов, изолятора для заболевших зверей, комнаты отдыха для персонала, кладовки и кормокухни.
Максим Ионов, прораб компании-подрядчика ООО «Техспецкомплект»: «Остается смонтировать систему вентиляции, постоянное освещение, установить радиаторы. В здании по проекту предусмотрено газовое отопление. Идем в графике. Думаю, к концу апреля закончим».
Сразу после переезда зверинца в новый дом животным дадут время на адаптацию к новому месту – сообщает сайт мэрии Орла.
Фото пресс-службы мэрии Орла
Артём Ежаков