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20:50, 5 апреля 2021 года

Орловцы высказались за вакцинацию в торговых центрах

Губернатор Клычков объявил импровизированный опрос жителей региона во время прямой трансляции в социальных сетях.


Отвечали орловцы не слишком активно, но всё же за вакцинацию в местных торговых центрах высказалось большинство откликнувшихся. Они ссылались на опыт соседнего Курска, где уже применяется подобная практика.
 
Вопрос проведения прививочной кампании против коронавируса в местах массового скопления людей уже прорабатывается областным департаментом здравоохранения – об этом заявил больше недели назад глава профильного департамента Иван Залогин. Он подчеркнул, что организация пунктов проведения вакцинации в торговых центрах станет возможна при организации устойчивых поставок вакцины в регион.
 
Также губернатора традиционно спрашивали об альтернативных препаратах, в частности – «ЭпиВакКороне». Глава региона допустил ее поставку в апреле, но конкретных сроков не называл. Сам Клычков подчеркнул, что собирается прививаться «Спутником V».
 
Что касается хода прививочной кампании в области, то губернатор привел следующие цифры: первый компонент вакцины получили 39 508 орловцев, второй – 28 056.


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Артём Ежаков
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