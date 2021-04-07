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11:11, 7 апреля 2021 года

Михаил Вдовин: Скоро решится проблема выезда из микрорайона «Новая Ботаника»

Первый зампред Орловского облсовета сообщил об этом в соцсетях.


О проблеме, связанной с выездом из микрорайона, жители «Новой Ботаники» говорят давно. Последний раз об этой проблеме говорили на встрече жителей с мэром Орла Юрием Парахиным.

Сегодня Михаил Вдовин в свое аккаунте в Instagram сообщил об «обнадеживающем письме», которое получил накануне от замглавы администрации города Орла И.Н. Краличева.

Михаил Вдовин: «Одним из промежуточных вариантов решения является расширение выезда до 2 полос и обустройство тротуаров. С этим предложением я обращался в администрацию города. И напомню, что эта проблема поднималась на встрече Юрия Парахина с жителями микрорайона, мэр обещал решить этот вопрос в ближайшее время.

В соответствии с письмом, муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту дороги по переулку Пищевому с расширением выезда и обустройством тротуаров планируется заключить до 1 мая 2021 года. Надеюсь, что администрация выполнит свои обещания».

Также зампред облсовета сообщил, что на депутатском контроле находятся вопросы транспортного обеспечения микрорайона, ремонта футбольного поля, ремонта подвесного моста, подходов к нему и другие вопросы.

Фото из группы ВК «Микрорайон «Новая Ботаника»

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