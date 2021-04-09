пятница 9.04.2021 16:04:14 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Контакт
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

13:49, 9 апреля 2021 года

Резкое повышение цен на орловское жилье спровоцировано двумя факторами

Их озвучил и.о. главы регионального департамента промышленности Максим Петров.


По словам чиновника, рост цен на жилье в новостройках Орловской области, возмутивший накануне президента РФ Владимира Путина, вызван ростом цен на строительные материалы, спровоцированный ослаблением рубля и изменением мировых котировок на металл. В результате этого стоимость арматуры увеличилась в полтора-два раза.

Другим фактором стала льготная ипотека. Ее дешевизна побудила застройщиков увеличить стоимость квартир.

Напомним, что цена на квартиры в новых орловских многоэтажках подскочила на 19,7%. Выше – только в Северной Осетии (+30%).

Глава страны поручил ФАС проверить рост цен. В данный момент служба предложила ввести полугодовую экспортную пошлину на стальную продукцию, в том числе арматуру. Дополнительно, Федеральная антимонопольная служба проверит рынок металлопродукции на предмет необоснованного роста цен – сообщает региональный информационный портал.

Читайте также:Владимира Путина возмутили цены на жилье в Орловской области



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.