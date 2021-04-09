Резкое повышение цен на орловское жилье спровоцировано двумя факторами

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13:49, 9 апреля 2021 года
Резкое повышение цен на орловское жилье спровоцировано двумя факторамиИх озвучил и.о. главы регионального департамента промышленности Максим Петров.
По словам чиновника, рост цен на жилье в новостройках Орловской области, возмутивший накануне президента РФ Владимира Путина, вызван ростом цен на строительные материалы, спровоцированный ослаблением рубля и изменением мировых котировок на металл. В результате этого стоимость арматуры увеличилась в полтора-два раза.
Другим фактором стала льготная ипотека. Ее дешевизна побудила застройщиков увеличить стоимость квартир.
Напомним, что цена на квартиры в новых орловских многоэтажках подскочила на 19,7%. Выше – только в Северной Осетии (+30%).
Глава страны поручил ФАС проверить рост цен. В данный момент служба предложила ввести полугодовую экспортную пошлину на стальную продукцию, в том числе арматуру. Дополнительно, Федеральная антимонопольная служба проверит рынок металлопродукции на предмет необоснованного роста цен – сообщает региональный информационный портал.
Артём Ежаков