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Главная » Новости

18:19, 9 апреля 2021 года

Пожары в Орловской области стали происходить на 80% реже

Эта цифра зафиксирована в сравнении с апрелем прошлого года. Данные озвучил губернатор Клычков в прямом эфире телеканала «Россия 24».


Глава региона связал это с погодными условиями, комплексом принимаемых противопожарных мер и обширной административной практикой по недопущению поджога и пала растительности.
 
«12 апреля мы заблаговременно вводим пожароопасный период: приняты меры по подготовке лесов к пожароопасному периоду, проводится работа с населением по недопущению поджога и пала травы», – цитирует Андрея Клычкова региональный информационный портал.

Дата выбрана на основе данных областного Гидрометцентра. 
 
Напомним, что в зоне риска лесных пожаров в Орловской области находятся 9 населенных пунктов региона и 3 детских лагеря.



Артём Ежаков
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