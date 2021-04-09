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18:19, 9 апреля 2021 года Пожары в Орловской области стали происходить на 80% реже Эта цифра зафиксирована в сравнении с апрелем прошлого года. Данные озвучил губернатор Клычков в прямом эфире телеканала «Россия 24».





Глава региона связал это с погодными условиями, комплексом принимаемых противопожарных мер и обширной административной практикой по недопущению поджога и пала растительности. «12 апреля мы заблаговременно вводим пожароопасный период: приняты меры по подготовке лесов к пожароопасному периоду, проводится работа с населением по недопущению поджога и пала травы», – цитирует Андрея Клычкова региональный информационный портал.

Дата выбрана на основе данных областного Гидрометцентра. Напомним, что в зоне риска лесных пожаров в Орловской области находятся 9 населенных пунктов региона и 3 детских лагеря.





Артём Ежаков



