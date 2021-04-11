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Главная » Новости

10:58, 11 апреля 2021 года

В Орловской области подорожало моторное топливо

В минувшем марте по сравнению с февралем прирост составил 1%. По сравнению с первым весенним месяцем прошлого года горючее выросло в цене на 5,6%.


Что касается мартовских цен, то стоимость литра газового моторного топлива установилась на отметке 27,50 рублей. По сравнению с минувшим январем оно подорожало на 2,22 рубля. За дизель автомобилист отдаст 47,42 рубля (+40 копеек), за бензин АИ-92 – 44,71 рубля (+96 копеек), за марку АИ-95 – 48,02 рубля (+69 копеек). В среднем с начала года литр бензина подорожал на 88 копеек и в марте стоил 47,90 рублей – следует из публикации Орелстата.
 
В минувшую среду, 7 апреля, во время традиционного прямого эфира в социальных сетях губернатор Клычков назвал рост цен на моторное топливо «сезонным», связав это с увеличением закупок ГСМ для сельхозтехники и увеличением дорожного трафика. Тем не менее, глава региона объявил о создании мониторинговой группы с участием Федеральной антимонопольной службы.
 
«Мониторить и тормозить рост цен нужно, и мы будем этим заниматься», – заявил Клычков.


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Артём Ежаков
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