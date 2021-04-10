В Орловской области зарегистрировано 57 новых случаев коронавирусной инфекции

Еще один человек скончался.

10 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено 57 случаев коронавирусной инфекции (всего – 33 039). По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на, за последние сутки в Орловской области выявленослучаев коронавирусной инфекции (всего –).

На лечении – 2 077 человек. Накануне выписано 77 орловцев (всего – 30 445). Пандемию не пережили 517 жителей региона (+1 летальный исход).



заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Заболеваемость COVID-19 в России при ускорении темпов вакцинации и соблюдении мер профилактики будет сохраняться на нынешнем уровне или даже снизится к концу весны, заявила РИА Новости Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила роста этого показателя к осени, призвав не откладывать вакцинацию от коронавируса. При этом она выразила уверенность, что третьей волны пандемии не будет, если россияне продолжат соблюдать все меры профилактики.

Инфографика: Стопкоронавирус.рф

