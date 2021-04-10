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11:44, 10 апреля 2021 года

В Орловской области зарегистрировано 57 новых случаев коронавирусной инфекции

Еще один человек скончался.


По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 10 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено 57 случаев коронавирусной инфекции (всего – 33 039).
 
На лечении – 2 077 человек. Накануне выписано 77 орловцев (всего – 30 445). Пандемию не пережили 517 жителей региона (+1 летальный исход).

Заболеваемость COVID-19 в России при ускорении темпов вакцинации и соблюдении мер профилактики будет сохраняться на нынешнем уровне или даже снизится к концу весны, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
 
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила роста этого показателя к осени, призвав не откладывать вакцинацию от коронавируса. При этом она выразила уверенность, что третьей волны пандемии не будет, если россияне продолжат соблюдать все меры профилактики.

Инфографика: Стопкоронавирус.рф

 


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