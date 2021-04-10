В Орловской области зарегистрировано 57 новых случаев коронавирусной инфекции

По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф
на 10 апреля
, за последние сутки в Орловской области выявлено 57
случаев коронавирусной инфекции (всего – 33 039
).
Заболеваемость COVID-19 в России при ускорении темпов вакцинации
и соблюдении мер профилактики будет сохраняться на нынешнем уровне или даже снизится к концу весны, заявила
РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная
.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила роста этого показателя к осени, призвав не откладывать вакцинацию от коронавируса. При этом она выразила уверенность, что третьей волны пандемии не будет, если россияне продолжат соблюдать все меры профилактики.
Инфографика: Стопкоронавирус.рф