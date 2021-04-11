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18:12, 11 апреля 2021 года В Мценске приступили к работам по благоустройству парка культуры и отдыха На эти цели выделено 2,43 млн рублей.





«В настоящее время на территории парка производится выпиловка старых и аварийных деревьев, - сообщила начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Мценска Галина Васильева. – В ходе второго этапа благоустройства вокруг детского городка, в районе аттракционов и шахматного клуба, подрядная организация (ООО «Брянс-Строй») выполнит работы по устройству тротуаров из плитки, освещение, озеленение территории, установит малые архитектурные формы». Васильева добавила, что благодаря реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» на территории Мценска в этом году продолжатся работы по благоустройству сквера им. Калинникова, а также будут отремонтированы 7 дворовых территорий. Фото: Администрация города Мценска



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Орловское Информбюро



