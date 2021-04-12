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Главная » Новости

11:00, 12 апреля 2021 года

В состав орловской мобильной лесопожарной группировки вошли 113 человек

Всего сформировано 39 бригад.


В работе им будут помогать 4 единицы спецтехники, 9 малых лесопатрульных комплексов, 37 лесопатрульных автомобилей, 16 тракторов с плугами, 13 мотопомп и 40 воздуходувок. Для личного состава подготовлено 114 ранцевых огнетушителей.

Группировке огнеборцев поручено мониторить 7 370 километров лесного массива – сообщает сайт областного правительства.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Орловской области начинается пожароопасный период. В зону риска распространения лесных пожаров входит 3 детских лагеря и 9 населенных пунктов.

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Артём Ежаков
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