В состав орловской мобильной лесопожарной группировки вошли 113 человек

|
|
|Главная » Новости
11:00, 12 апреля 2021 года
В состав орловской мобильной лесопожарной группировки вошли 113 человекВсего сформировано 39 бригад.
В работе им будут помогать 4 единицы спецтехники, 9 малых лесопатрульных комплексов, 37 лесопатрульных автомобилей, 16 тракторов с плугами, 13 мотопомп и 40 воздуходувок. Для личного состава подготовлено 114 ранцевых огнетушителей.
Группировке огнеборцев поручено мониторить 7 370 километров лесного массива – сообщает сайт областного правительства.
Напомним, что с сегодняшнего дня в Орловской области начинается пожароопасный период. В зону риска распространения лесных пожаров входит 3 детских лагеря и 9 населенных пунктов.
Артём Ежаков