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21:53, 12 апреля 2021 года Андрей Клычков прогнозирует скорое возвращение уровня безработицы к «доковидным» временам Губернатор Орловской области думает, что этот показатель будет достигнут в течение полутора-двух месяцев.





Как сообщил глава региона во время прямого эфира в социальных сетях, сейчас в Орловской области 3 809 официально зарегистрированных безработных, при этом количество вакансий в регионе вдвое превышает безработицу – работодатели нуждаются в 7 700 сотрудниках. Напомним, что пиковый показатель безработицы в регионе установился в минувшем августе – тогда на учете в службах занятости находилось 14,3 тысячи человек.



Значительно упростить поиск работы и подбор персонала можно, обратившись в центр «Моя занятость». Также губернатор анонсировал дату открытия МФЦ в ТРК «Гринн» – 19 апреля.



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Артём Ежаков



