В Орле могут наказать парня, сломавшего баскетбольное кольцо в сквере Комсомольцев

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9:52, 13 апреля 2021 года
В Орле могут наказать парня, сломавшего баскетбольное кольцо в сквере КомсомольцевГородское Управление коммунальным хозяйством (УКХ) обратилось в УМВД с просьбой проверить случившееся и привлечь юношу к ответственности.
По сообщению пресс-службы мэрии, в качестве доказательств случившегося акта вандализма УКХ приложило записи с камер видеонаблюдения и социальных сетей, на которых видно, как молодой человек сначала ломает баскетбольное кольцо в недавно отремонтированном сквере Комсомольцев, а затем здесь же справляет малую нужду.
Вчера губернатор Орловской области Андрей Клычков прокомментировал ситуацию
: «Вот что с ним делать? Сказать "Они же дети"? Очень обидно, когда то, что делаешь – просто ломают. Применим законом установленный порядок – ничего личного».
Артём Ежаков