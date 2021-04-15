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9:59, 15 апреля 2021 года

Три орловских чиновника ответят в суде за некачественное жилье для сирот

Завершено расследование уголовного дела о превышении в отношении должностных полномочий. Приговора ожидают сотрудники администрации Троснянского района – замглавы по соцвопросам Александр Фроловичев, замглавы по экономике и финансам Ирина Писарева и начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Ольга Статуева.


Следствие считает, что Фроловичев, будучи на момент совершения преступления и.о. главы Троснянского района, а также Писарева и Статуева, в нарушение законодательства приняли в муниципальную собственность непригодный для проживания дом № 8 по ул. Генерала Пухова в селе Тросна. Чиновники не нанимали специалистов для оценки здания и передали 8 квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. О том, в каких условиях проживали ребята, рассказывал корреспондент ГТРК «Орел» Антон Киселев.

Дом был построен в 2017 году подрядчиком ООО «Гранит». За работу подсудимые необоснованно перечислили компании 8,4 миллиона рублей.

Как сообщила сегодня пресс-служба областного СУ СК, расследование уголовного дела в отношении чиновников завершено. Материалы производства вместе с утвержденным обвинением прокуратуры передано в Троснянский районный суд для рассмотрения по существу.

В отношении экс-главы подрядчика также возбуждено уголовное дело, но уже по статье о мошенничестве.

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Артём Ежаков
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