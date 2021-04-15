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18:29, 15 апреля 2021 года Малкин о «Дормаше»: Предприятие разворовано Сегодня прокурор Орловской области встретился с бывшими работниками завода «Дормаш».





Сегодня состоялась встреча прокурора Орловской области Владислава Малкина с бывшими работниками предприятия-банкрота ЗАО «Дормаш», перед которыми до настоящего времени не погашена задолженность по заработной плате.



Накануне задержали одного из высокопоставленных экс-сотрудников завода, которого обвиняют в растрате имущества в особо крупном размере, в рамках конкурсного производства.



Владислав Малкин, прокурор Орловской области: «Серьезнейшее предприятие доведено до банкротства, фактически не работает и, если говорить откровенно, разворовано и имущество реализовано. Уже подтверждено материалами уголовного дела, что имущество, в том числе ликвидное, реализовывалось с нарушением процедур по заниженной цене».

Напомним, зарплатный долг перед сотрудниками предприятия превышает 16 млн. рублей. Владислав Малкин пояснил, что есть два пути - ждать инвестора, который взялся бы закрыть долг, или возмещения ущерба в рамках уголовных дел.





Всеволод Трифонов



