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11:41, 19 апреля 2021 года Хирург, пришивший мужчине отрезанную кисть, стал Заслуженным работником здравоохранения Орловской области Почетное звание было присвоено Мурату Борлакову сегодня в администрации региона. Помимо него, губернатор Клычков и председатель областного совета Леонид Музалевский наградили еще четырех медиков.





Недавно сердечно-сосудистый хирург ООКБ Мурат Борлаков и его коллеги провели уникальную для Орловщины десятичасовую операцию по реплантации отрезанной кисти. Успех хирурга и его ответственное отношение к делу послужило поводом для присвоения ему звания «Заслуженный работник здравоохранения Орловской области».



Еще четырех медиков наградили почетными губернаторскими грамотами. Их получили сердечно-сосудистый хирург Дмитрий Митрохин (ассистировал Борлакову при операции), врач-анестезиолог-реаниматолог Аркадий Крайнев, операционная медсестра Валентина Гаврикова и медсестра-анестезист Татьяна Орлова.

«Мы не перестаем восхищаться мужеством и профессионализмом медицинских работников, которые с первых дней начала пандемии противостоят смертельно опасной болезни. Но, безусловно, таких же слов благодарности заслуживают и их коллеги, которые в непростых условиях продолжают оказывать квалифицированную помощь жителям области. Демонстрируя высочайшее мастерство, сохраняют здоровье людей», – цитирует Андрея Клычкова пресс-служба областного правительства Свои награды получили и сотрудники областной службы занятости, которая отмечает сегодня 30-летний юбилей. Глава региона особо подчеркнул их заслугу по снижению напряженности на рынке труда в период пандемии, а также поддержку оказавшихся в сложном положении людей.







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Артём Ежаков



