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13:24, 20 апреля 2021 года Летом в Орле начнут строить приют для животных Об этом можно судить, исходя из слов заместителя главы регионального Управления ветеринарии Виталия Сиротина, озвученных на вчерашнем заседании комитета областного совета по аграрной политике, природопользованию и экологии.





Сиротин заявил, что сейчас продолжаются работы над составлением проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания, в котором расположится приют для животных. Рассмотрение поступивших заявок от подрядчиков начнется 20 мая, а 10 июня планируется заключить соглашение, оцененное в 2,1 миллиона рублей.



Напомним, что будущий питомник будет находиться на территории МУП «Спецавтобаза». По проекту, приют сможет вместить от 150 до 200 животных. Между тем, губернатор Клычков заявлял, что проблему не решить исключительно строительством питомника, ведь по статистике каждый день на улицы Орла выбрасывают с десяток животных. Чтобы ситуация оставалась стабильной, необходимо ловить около 1 тысячи зверей в год – с января по текущий момент было отловлено 268 животных.



В этом году с целью отлова беспризорных четверолапых заключили 3 соглашения, 2 из которых уже исполнено, а третий находится в стадии реализации – сообщает сайт областного совета.



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Артём Ежаков



