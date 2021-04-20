Главная » Новости



18:16, 20 апреля 2021 года И.о. главы департамента здравоохранения Орловской области назначен Владимир Николаев Правительство региона опубликовало официальный комментарий в связи с возбуждением уголовного дела в отношении главы профильного департамента Ивана Залогина.







сообщении портала правительства Орловской области указано, что департамент здравоохранения продолжает деятельность в обычном режиме – работа медицинских организаций, снабжение учреждений препаратами и противокоронавирусные меры выполняются в полном объеме. Временно исполняющим обязанности главы департамента назначен Владимир Олегович Николаев – заместитель Ивана Залогина.

Со своей стороны, правительство Орловской области окажет правоохранителям полное содействие в расследовании уголовного дела.

Напомним, что сегодня областной СУ СК сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении главы областного департамента здравоохранения Ивана Залогина. Его подозревают в воспрепятствовании законной предпринимательской или иной деятельности (ч.1 ст.169 УК РФ), а также в превышении должностных полномочий» (ч.1 ст.286 УК РФ). Предполагается, что Залогин безосновательно отказал в переоформлении лицензии ООО «Диализный центр Нефрос-Калуга», приказав подчиненному провести проверку организации и отказать ей в зависимости от итогов. Аргументируя формальными нарушениями, вписанными в акт сотрудникам, чиновник запретил «Нефрос-Калуге» переоформление лицензии. Позднее, соглашение было достигнуто с другой медорганизацией, предоставившей практически аналогичные условия.

В отношении подчиненного Залогина также возбуждено уголовное дело.



Читайте также: В Орле задержан глава департамента здравоохранения Иван Залогин





Артём Ежаков



