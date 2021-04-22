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12:00, 22 апреля 2021 года Клычков о деле Залогина: «Мы будем поддерживать правоохранительный блок» Глава Орловщины прокомментировал уголовное дело в отношении руководителя департамента здравоохранения.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Правоохранительный блок проведет проверку, мы его будем максимально поддерживать, помогать и информировать, чтобы все было объективно и законно. Все остальное – не в рамках моих полномочий и компетенции, а правоохранительных органов. Это нормально, когда проверяют в случае установления фактов. Иначе быть и не должно».

Напомним, что руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин был задержан 20 апреля по подозрению в превышении должностных полномочий и воспрепятствованию законной предпринимательской деятельности. Предполагается, что чиновник необоснованно отказал в переоформлении лицензии диализному центру «Нефрос-Калуга», однако другой компании, предложившей практически аналогичные условия, разрешение было выдано.



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Артём Ежаков



