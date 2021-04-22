четверг 22.04.2021 19:09:25 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

16:44, 22 апреля 2021 года

В ДТП под Орлом пострадали два человека

В Орловском районе у населенного пункта Образцово сегодня днем произошло ДТП с участием нескольких машин и грузового автомобиля.


Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 15:35.
 
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, было установлено, что в результате столкновения четырех автомобилей грузовик, перевозивший кирпич, опрокинулся. Имеются пострадавшие. Дежурной группой ПСС была оказана помощь водителю автомобиля «Хёндэ». Он передан бригаде скорой помощи. О судьбе другого пострадавшего пока не сообщается.
 
Для ликвидации последствий ДТП, движение по трассе было перекрыто. Как сообщает корреспондент ГТРК «Орел» Всеволод Трифонов, потребуется более двух часов, чтобы возобновить движение транспорта, пока автомобили двигаются по обочинам.

Фото ГУ МЧС по Орловской области


Читайте также:В Орловском районе произошло ДТП с пострадавшим



Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.