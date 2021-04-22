В ДТП под Орлом пострадали два человека

В Орловском районе у населенного пункта Образцово сегодня днем произошло ДТП с участием нескольких машин и грузового автомобиля.



Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 15:35.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, было установлено, что в результате столкновения четырех автомобилей грузовик, перевозивший кирпич, опрокинулся. Имеются пострадавшие. Дежурной группой ПСС была оказана помощь водителю автомобиля «Хёндэ». Он передан бригаде скорой помощи. О судьбе другого пострадавшего пока не сообщается.

Для ликвидации последствий ДТП, движение по трассе было перекрыто. Как сообщает корреспондент ГТРК «Орел» Всеволод Трифонов, потребуется более двух часов, чтобы возобновить движение транспорта, пока автомобили двигаются по обочинам.



Фото ГУ МЧС по Орловской области