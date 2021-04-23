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17:27, 23 апреля 2021 года Иван Залогин отпущен под домашний арест на два месяца Советский районный суд избрал меру пресечения в отношении руководителя департамента здравоохранения Орловской области.





Напомним, что чиновник был задержан 20 апреля по подозрению в превышении должностных полномочий (ч.2 ст.286 УК РФ) и воспрепятствованию законной предпринимательской деятельности (ч.1 ст.169 УК РФ). Предполагается, что глава депздрава необоснованно отказал в переоформлении лицензии диализному центру «Нефрос-Калуга», однако другой компании, предложившей практически аналогичные условия, разрешение было выдано.



Следствие не смогло предоставить убедительных доказательств необходимости отправлять Залогина под стражу, поэтому соответствующее ходатайство было отклонено.



Сегодня Советский районный суд отправил Ивана Залогина под домашний арест сроком на два месяца. Вину в совершенном преступлении он не признал – сообщают сайты областного СУ СК и райсуда.





Фото пресс-службы областного СУ СК



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Артём Ежаков



