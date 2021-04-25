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23:54, 24 апреля 2021 года Андрей Клычков избран секретарем ЦК компартии Глава региона сообщил об этом в своих сетевых аккаунтах.







Губернатор Орловской области Андрей Клычков, подводя итоги XVIII съезда КПРФ, сообщил о своем избрании секретарем ЦК КПРФ. Лидером партии единогласно избран Геннадий Зюганов . Андрей Клычков выразил благодарность Геннадию Зюганову за слова поддержки, которые прозвучали на съезде в адрес Орловской области. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Благодарю его за теплые слова поддержки, которые были высказаны на съезде в отношении Орловской области и в целом тем шагам, которые мы сделали, и планам, которые мы наметили на будущее, в этом я получил поддержку всей партии. Я благодарен, что партия поддержала как и меня, так и Геннадия Андреевича».





Фото и видео с личной страницы Андрея Клычкова в



Также глава региона заявил, что по возвращении в Орел собирается принять участие в традиционном субботнике . В понедельник губернатор планирует провести уборку и высадить деревья в парке Победы Фото и видео с личной страницы Андрея Клычкова в Instagram





Артём Ежаков



