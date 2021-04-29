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13:31, 29 апреля 2021 года Футболистки «ОрелГУ-КПРФ-Русичи» стали триумфаторами сезона 2020-2021 годов В активе нашей команды – золотые медали проекта «Мини-футбол – в вузы!» и кубок за победу во всероссийском финале Первой лиги.





В матче за золото наша команда обыграла дублирующий состав нижегородской «Норманочки» со счетом 3:1. Кубок турнира любительских команд не меняет прописку уже третий сезон подряд. Он доставался нашим девушкам и в 2018-м, и в 2019-м годах. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Победа наших девушек, студенток Орловского государственного университета в Первой лиге – это огромный шаг вперед к популяризации женского мини-футбола и к созданию условий для возникновения профессиональных основ развития как большого, так и мини-футбола на территории Орловской области Этот пример и заразителен, и показателен, и для нас является обязательством». Взятые обязательства постепенно выполняются. Уже активно используются для игр поля с искусственным покрытием в районах области, готовится к открытию спорткомплекс на территории стадиона Ленина, где обязательно найдется место мини-футболу. В этом году стартует строительство крытого манежа. Флагманом развития вида спорта является женская футбольная сборная опорного университета. Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы ФС от Орловской области: «Наша женская команда существует уже более 10 лет. Самая большая заинтересованность университета – дать развиваться тем спортсменам, которые приходят учиться на разные специальности. Для многих из них – спорт не просто хобби, а важная часть жизни». Эти качества и помогли девушкам подтвердить звания «кандидата в мастера спорта», который они получили ранее. Татьяна Филиппова, голкипер ЖФК «ОрелГУ-КПРФ-Русичи»: «Хотели доказать в первую очередь себе, что мы можем, что мы справимся. Собственно это мы и сделали. Было очень волнительно, без этого не обошлось. Но мы очень рады, что мы себя перебороли в первую очередь, а во вторую очередь – «Норманочку». Сезон для женской команды ОГУ не закончен. Уже в начале мая наши девушки отправятся в Нижний Новгород подтверждать звание лучшей студенческой команды страны. А 22 мая орловчанки стартуют в розыгрыше Кубка России уже по большому футболу.



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Анастасия Дорохова



