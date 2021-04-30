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17:06, 30 апреля 2021 года В Орле состоялась премьера фильма «Девятаев» В центре сюжета реальная история о подвиге советского летчика-истребителя. Михаил Девятаев угнал вражеский бомбардировщик с засекреченным фашистами «оружием возмездия» на борту. Патриотическую картину от режиссеров Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова в числе первых зрителей увидела корреспондент ГТРК «Орел» Анна Вайсергисер.





Лето 44-го года. Летчики-истребители вновь взмыли в небо, чтобы дать отпор врагу. В этом бою Михаилу Девятаеву, который совершил 180 боевых вылетов и сбил 9 самолетов противника, приходится катапультироваться. А затем уже на земле сделать свой выбор: снова взмыть в небо, но на стороне противника, или стать узником Узедона - то есть умереть. Девятаев решил использовать третий вариант - побег.



Девятаев смог взлететь в окружении фашистов и угнать вражеский бомбардировщик с засекреченным «оружием возмездия» на борту. Его побег стал самым дерзким в военной истории.



Подобных случаев во время Великой Отечественной войны было много, но Девятаев - единственный, кто, сбежав из «ада», сначала был репрессирован, а после удостоен высшей награды Родины.



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Анна Вайсергисер



