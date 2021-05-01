В Мценске продолжается реконструкция моста через Зушу

Мост через реку Зуша (по улице Карла Маркса) - проблемный объект на карте Мценска. Дважды произошла смена подрядчика, есть отставание по срокам. В марте этого года на реконструируемом объекте побывал губернатор области Андрей Клычков
и убедился, что работа продолжилась. Как отметил тогда глава региона, «в ближайшие теплые дни, когда весна придет в регион, начнутся работы по благоустройству и по подъездным путям». Что, собственно, и подтвердил глава города Мценска Андрей Беляев
в своем аккаунте
в Instagram.
По контракту срок сдачи объекта - декабрь 2021 года.