В Мценске продолжается реконструкция моста через Зушу

Переправа была построена ещё в 1962 году, а в 2009 признана аварийной и закрыта для передвижения.

глава города Мценска Андрей Беляев в Мост через реку Зуша (по улице Карла Маркса) - проблемный объект на карте Мценска. Дважды произошла смена подрядчика, есть отставание по срокам. В марте этого года на реконструируемом объекте побывал губернатор области Андрей Клычков и убедился, что работа продолжилась. Как отметил тогда глава региона, «в ближайшие теплые дни, когда весна придет в регион, начнутся работы по благоустройству и по подъездным путям». Что, собственно, и подтвердил своем аккаунте в Instagram.

Андрей Беляев: «Продолжается реконструкция моста через реку Зуша по улице Карла Маркса. Планируется бетонирование откосов, ведётся подготовка подъездных путей к асфальтированию».

По контракту срок сдачи объекта - декабрь 2021 года.