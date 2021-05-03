Губернатор Клычков построил курятник

Глава Орловской области выполнил задуманное на майские праздники.

«Сегодняшний день хотелось максимально посвятить семье. Вместе с сыном смастерили курятник – внёс свой вклад в аграрное развитие региона. Теперь на следующую Пасху на столе уже будут домашние яйца. Желаю всем приятного и плодотворного отдыха», – отметил губернатор.