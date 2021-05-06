Концерт для ветерана

Накануне акция «Поём двором» развернулась во дворе дома героя-фронтовика Василия Науменко.

В преддверии праздника Победы в Орле поют для ветеранов Великой Отечественной войны. Накануне акция «Поём двором» развернулась во дворе дома героя-фронтовика Василия Науменко.

Василий Науменко родился 16 июля 1927 года. На фронт его призвали в сентябре 1941 года, всего спустя пару месяцев после его 17-летия. Винтовка, вспоминает фронтовик, была на 5 сантиметров выше, чем он сам.

Как вспоминает ветеран, сначала попал на батарею, был наводчиком. А уже в конце войны служил связистом. Самую главную новость – об окончании войны – узнал первым: на телефоне дежурил. Всего военной службе Василий Науменко отдал ровно четверть века.

И вот, накануне главного праздника страны, под его окнами прошел концерт. Песни военных лет для Василия Науменко исполнили артисты Обловского областного центра народного творчества.

Орловские дворы будут петь до 9 мая. Всего творческие местные коллективы поздравят с грядущим Днём Победы 14 ветеранов, сообщили в пресс-службе городской администрации.