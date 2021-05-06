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17:30, 6 мая 2021 года Сегодня в Орле открыли первый Семейный МФЦ По замыслу авторов идеи, многофункциональный центр станет местом, куда любая семья сможет обратиться и получить нужную ей помощь: информационную, психологическую, юридическую или даже гуманитарную. На этой же площадке будут вести прием представители различных социальных служб и все те, кому по плечу решение любых семейных вопросов. На открытии семейного центра побывала корреспондент ГТРК «Орел» Екатерина Игнатюк.





Орловский Семейный МФЦ расположился на первом этаже здания соцзащиты, на территории бывшей столовой. Чтобы это помещение трансформировать и преобразить, потребовалось более полугода. Теперь же флагманский проект Орловского социального кластера распахнул свои двери для всех семей, которым нужна помощь. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Это негосударственное учреждение, это объединение интересов некоммерческих организаций, занимающихся помощью всем нуждающимся, плюс - наша государственная функция, и я надеюсь, что центр станет точкой входа для решения потребностей любого человека». В Семейный МФЦ могут обратиться многодетные или малообеспеченные родители, семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, и все те, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Помощь здесь обещают оказать в рамках «одного окна» - без лишней бумажной волокиты и бюрократических проволочек. Впрочем, помощь уже оказывают. Работать специалисты центра начали задолго до его официального открытия. Заявки от нуждающихся принимали по телефону региональной семейной линии. Помощь специалистов центра может быть как разовой, так и постоянной. Одной - двух консультаций будет достаточно для оформления пособий или документов. А вот в особо запутанных и сложных ситуациях семью готовы взять на социальное сопровождение. Заявки в Семейном МФЦ будут принимать не только на очном приёме, но и виртуально. На сайте центра запустили проект «Письма добра», где любой нуждающийся может рассказать о своей ситуации и тоже получить помощь.



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Екатерина Игнатюк



