В Орле появилась стена памяти, посвященная трагедии в Казани

В Татарстане сегодня - день траура.



Дмитрий Кузьмин, житель г. Орла: «Это ужасная трагедия - то, что произошло в Казани. В память о погибших детях мы организовали этот стихийный мемориал, чтобы придти, принести игрушки или оставить свечку».