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17:03, 12 мая 2021 года

В Орле появилась стена памяти, посвященная трагедии в Казани

В Татарстане сегодня - день траура.


Вся страна соболезнует и выражает свою поддержку родным пострадавших и погибших. Сегодня в Орле, у Александровского моста организовали стену памяти. Орловцы принесли туда свечи, цветы, игрушки и почтили память погибших минутой молчания.

Дмитрий Кузьмин, житель г. Орла: «Это ужасная трагедия - то, что произошло в Казани. В память о погибших детях мы организовали этот стихийный мемориал, чтобы придти, принести игрушки или оставить свечку».

11 мая в гимназии №175 в Казани произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек, 21 пострадал. Нападавшим оказался бывший ученик гимназии. Он задержан.

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