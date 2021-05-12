В Орле появилась стена памяти, посвященная трагедии в Казани

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17:03, 12 мая 2021 года
В Орле появилась стена памяти, посвященная трагедии в КазаниВ Татарстане сегодня - день траура.
Вся страна соболезнует и выражает свою поддержку родным пострадавших и погибших. Сегодня в Орле, у Александровского моста организовали стену памяти. Орловцы принесли туда свечи, цветы, игрушки и почтили память погибших минутой молчания.
Дмитрий Кузьмин, житель г. Орла: «Это ужасная трагедия - то, что произошло в Казани. В память о погибших детях мы организовали этот стихийный мемориал, чтобы придти, принести игрушки или оставить свечку».
11 мая в гимназии №175 в Казани произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек, 21 пострадал. Нападавшим оказался бывший ученик гимназии. Он задержан.
Орловское Информбюро