Под Мценском найдены боеприпасы, оставшиеся после войны

На место обнаружения была отправлена группа спецработ МЧС.

Накануне, 12 мая, в Мценский район в д. 1-й Воин изъяли 23 взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы были изъяты и ликвидированы сотрудниками группы спецработ областной поисково-спасательной службы.

Также, 12 мая в Орле, на территории строящейся школы в изъятом грунте был обнаружен 122-миллимитровый артиллерийский снаряд . Специалисты

вывезли опасный предмет на специальный полигон и уничтожили.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, взрывов при обнаружении на территории региона не было. В среднем ежегодно на Орловщине находят около 4 тысяч боеприпасов разного калибра.