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11:29, 13 мая 2021 года

Под Мценском найдены боеприпасы, оставшиеся после войны

На место обнаружения была отправлена группа спецработ МЧС.


Накануне, 12 мая, в Мценский район в д. 1-й Воин изъяли 23 взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы были изъяты и ликвидированы сотрудниками группы спецработ областной поисково-спасательной службы.
 
Также, 12 мая в Орле, на территории строящейся школы в изъятом грунте был обнаружен 122-миллимитровый артиллерийский снаряд. Специалисты 
вывезли опасный предмет на специальный полигон и уничтожили.
 
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, взрывов при обнаружении на территории региона не было. В среднем ежегодно на Орловщине находят около 4 тысяч боеприпасов разного калибра.


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