Андрей Клычков поздравил орловцев с Международным днём семьи

Поздравляю вас с Международным днём семьи!

Семья принадлежит к числу фундаментальных традиционных ценностей российского общества. Крепкая семья – основа профессиональных и личных достижений человека, базовый источник сбережения нации и процветания государства. Именно здесь происходит воспитание молодого поколения, формируется мировоззрение юных граждан, утверждаются высокие духовные идеалы общественной жизни.

Укрепление института семьи – важнейший приоритет государственной политики. И неслучайно тема семьи вновь стала одной из ключевых в Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию. Озвучены новые меры поддержки российских семей, реализация которых позволит улучшить демографическую ситуацию, повысит социальную защищённость семей с детьми.

На уровне региона Правительство Орловской области делает всё возможное для повышения качества жизни орловских семей, берёт на вооружение самые современные стандарты социальной политики, стремится создавать все условия для повышения рождаемости, воспитания здорового, всесторонне развитого подрастающего поколения.

Уважаемые друзья! От всей души желаю вам и вашим детям крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, успехов в работе и учёбе.





Берегите друг друга!

С уважением,

губернатор Орловской области

А.Е. Клычков.

Международный день семей отмечается ежегодно 15 мая. Провозглашён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 году.