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Главная » Новости

12:25, 22 мая 2021 года

Росгвардия проверяет «тревожные» кнопки в орловских учебных заведениях

Ими оборудованы более 500 областных образовательных организаций, 223 из них – школы.


В ходе инспекций силовики смотрят на работоспособность систем тревоги и готовность ЧОПовцев, охраняющих учебные заведения. Сами росгвардейцы отрабатывают собственные действия при зазвучавших сиренах и инструктируют персонал образовательных организаций, – сообщает пресс-служба управления.
 
Максим Сиротинин, замначальника управления вневедомственной охраны областной Росгвардии: «На охраняемый объект силовики прибывают в кратчайшие сроки. Экипажи Росгвардии круглосуточно патрулируют маршруты, которые пролегают в частности вблизи от учебных заведений. Такая практика сокращает время прибытия росгвардейцев по «тревоге» и обеспечивает безопасность граждан».


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Артём Ежаков
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