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12:25, 22 мая 2021 года Росгвардия проверяет «тревожные» кнопки в орловских учебных заведениях Ими оборудованы более 500 областных образовательных организаций, 223 из них – школы.





В ходе инспекций силовики смотрят на работоспособность систем тревоги и готовность ЧОПовцев, охраняющих учебные заведения. Сами росгвардейцы отрабатывают собственные действия при зазвучавших сиренах и инструктируют персонал образовательных организаций, – сообщает пресс-служба управления. Максим Сиротинин, замначальника управления вневедомственной охраны областной Росгвардии: «На охраняемый объект силовики прибывают в кратчайшие сроки. Экипажи Росгвардии круглосуточно патрулируют маршруты, которые пролегают в частности вблизи от учебных заведений. Такая практика сокращает время прибытия росгвардейцев по «тревоге» и обеспечивает безопасность граждан».



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Артём Ежаков



