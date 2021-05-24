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Главная » Новости

15:55, 24 мая 2021 года

В Орле ищут очевидцев ДТП, при котором пострадал несовершеннолетний велосипедист

13-летний мальчик получил тяжкий вред здоровью и был госпитализирован.


6 мая в 14:50 33-летний водитель «Мазды 3» в районе дома №99 на нерегулируемом пешеходном переходе сбил подростка, ехавшего по «зебре» на велосипеде. С тяжелыми травмами школьника пришлось госпитализировать.
 
Региональное УГИБДД просит очевидцев данного ДТП связаться со следователем по телефону 8 (4862) 40-03-48, 8 (910) 206-19-96. Конфиденциальность гарантирована.


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Артём Ежаков
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