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15:55, 24 мая 2021 года В Орле ищут очевидцев ДТП, при котором пострадал несовершеннолетний велосипедист 13-летний мальчик получил тяжкий вред здоровью и был госпитализирован.





6 мая в 14:50 33-летний водитель «Мазды 3» в районе дома №99 на нерегулируемом пешеходном переходе сбил подростка, ехавшего по «зебре» на велосипеде. С тяжелыми травмами школьника пришлось госпитализировать.

Региональное УГИБДД просит очевидцев данного ДТП связаться со следователем по телефону 8 (4862) 40-03-48, 8 (910) 206-19-96. Конфиденциальность гарантирована.



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Артём Ежаков



