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22:35, 24 мая 2021 года Клычков пообещал разобраться с неполной вакцинацией в «ГРИННе» Во время сегодняшней трансляции губернатору сообщили о том, что в прививочном кабинете в торговом мегакомплексе не делают второй укол вакцины и для завершения процедуры направляют в районные поликлиники.





Глава региона заявил, что точно разберется с ситуацией уже завтра утром, 25 мая.

«Я абсолютно согласен, что эта ситуация - глупость. Завтра с утра уже решу этот вопрос. Иначе зачем мы открывали там вакцинацию?», – заявил Клычков.



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Артём Ежаков



