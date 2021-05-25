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22:35, 24 мая 2021 года
Клычков пообещал разобраться с неполной вакцинацией в «ГРИННе»Во время сегодняшней трансляции губернатору сообщили о том, что в прививочном кабинете в торговом мегакомплексе не делают второй укол вакцины и для завершения процедуры направляют в районные поликлиники.
Глава региона заявил, что точно разберется с ситуацией уже завтра утром, 25 мая.
«Я абсолютно согласен, что эта ситуация - глупость. Завтра с утра уже решу этот вопрос. Иначе зачем мы открывали там вакцинацию?», – заявил Клычков.
Артём Ежаков