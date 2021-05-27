Пляж на озере Светлая Жизнь в Орле допустили к эксплуатации

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12:52, 27 мая 2021 года
Пляж на озере Светлая Жизнь в Орле допустили к эксплуатацииЭто второе место прибрежного отдыха, разрешенное жителям областной столицы.
Напомним, что 25 мая сотрудники МЧС одобрили пляж на реке Оке в районе городского парка, а сегодня они разрешили отдыхать на песке у озера Светлая Жизнь. О качестве воды в этих двух водоемах пока ничего не известно – от результатов проб будет зависеть, можно ли там купаться.
Напоминаем, что пляжи на Оке и Светлой Жизни – единственные разрешенные места водного отдыха в черте Орла. Купальный сезон в регионе начинается 1 июня.
Фото пресс-службы мэрии Орла
Артём Ежаков