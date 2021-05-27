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18:10, 27 мая 2021 года

В Орле отметили Общероссийский день библиотек

Сегодня наградили лучших сотрудников и привлекли к интеллектуальному забегу горожан.


День библиотек - праздник тех, кто работает в храмах книг, и читателей. Сегодня в модельной библиотеке им Пушкина собрались и те, и другие. Лучших сотрудников системы наградили, а самым активным читателям рассказали о развитии модельной библиотеки. Она появилась благодаря федеральному гранту 8 месяцев назад и уже полюбилась читателям - и обликом, и фондами. 
 
Татьяна Воробьева, заведующая отделом обслуживания библиотеки им. А.С. Пушкина: «Мы работаем и для детей, и для взрослых. Для всех есть уютный уголок, интересная книга и интересные занятия».
 
Только электронных читательских билетов оформили 1 225. А еще научились создавать мультики, печатать на 3D-принтере и радовать гостей интересными мероприятиями в коворкинг-пространстве.
 
А сотрудники библиотеки имени Бунина сегодня присоединилась к всероссийской акции «Бегущая книга» - они ходят по городу и предлагают людям ответить на литературные вопросы. За правильный ответ в подарок - книги патриотической направленности. А вопросы несложные и подобраны по возрасту. К библиотекарям присоединились волонтеры из орловского педколледжа. Признаются: реакция у прохожих на эту акцию неоднозначная. Отвечают на вопросы не все, чаще просто потому, что не хотят. Но зато, как отмечают волонтеры, орловцы узнали, что сегодня Общероссийский день библиотек. Вот такая популяризация библиотек и привлечение новых читателей. И в этот день книги «бегут» по всей стране - 1000 российских городов подключились к традиционной акции. А впервые этот интеллектуальный забег был организован в 1918 году.
 
В Орле на вопросы правильно ответили 50 человек, и на память об этой акции у каждого останется книга.


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Татьяна Тимохина
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