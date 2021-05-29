В Орловской области 50 новых случаев ковидинфицирования

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11:20, 29 мая 2021 года
В Орловской области 50 новых случаев ковидинфицированияВ Орле скоро организуют вакцинацию от COVID-19 в мобильных пунктах. Передвижные прививочные будут доступны для жителей областной столицы 5 и 6 июня.
В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф
на 29 мая
, за последние сутки в Орловской области выявлено 50
случаев коронавирусной инфекции (всего – 35 566
).
На лечении – 1 109 человек. Накануне выписано 48 орловцев (всего – 33 800). От последствий болезни скончалось 657 жителей региона, двое – за последние сутки.
Вакцинация – эффективный способ избежать тяжелых последствий заболевания. Дефицита вакцины в регионе нет. По решению врача, могут быть использованы «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
В Орле скоро организуют вакцинацию от COVID-19 в мобильных пунктах
. Передвижные прививочные будут доступны для жителей областной столицы 5 и 6 июня. Об этом сообщил и.о. главы областного депздрава Владимир Николаев. Места стоянок и время работы мобильных пунктов вакцинации будут известны на следующей неделе.
Также для удобства горожан ежедневно с 12:00 до 19:00 действует прививочный кабинет в ТМК «ГРИНН». Кроме того, на вакцинацию по-прежнему можно записаться через Госуслуги, региональную электронную регистратуру, мобильное приложение «2DR.RU, телефон «122», а также регистратуры учреждений здравоохранения.
Прививочный курс уже завершили свыше 61 тысячи орловцев, – сообщает региональный информационный портал.
Инфографика портала Стопкоронавирус.рф
Орловское Информбюро