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11:20, 29 мая 2021 года

В Орловской области 50 новых случаев ковидинфицирования

В Орле скоро организуют вакцинацию от COVID-19 в мобильных пунктах. Передвижные прививочные будут доступны для жителей областной столицы 5 и 6 июня.


В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.
 
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 29 мая, за последние сутки в Орловской области выявлено 50 случаев коронавирусной инфекции (всего – 35 566).
 
На лечении – 1 109 человек. Накануне выписано 48 орловцев (всего – 33 800). От последствий болезни скончалось 657 жителей региона, двое – за последние сутки.
 
Вакцинация – эффективный способ избежать тяжелых последствий заболевания. Дефицита вакцины в регионе нет. По решению врача, могут быть использованы «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
 
В Орле скоро организуют вакцинацию от COVID-19 в мобильных пунктах. Передвижные прививочные будут доступны для жителей областной столицы 5 и 6 июня. Об этом сообщил и.о. главы областного депздрава Владимир Николаев. Места стоянок и время работы мобильных пунктов вакцинации будут известны на следующей неделе.
 
Также для удобства горожан ежедневно с 12:00 до 19:00 действует прививочный кабинет в ТМК «ГРИНН». Кроме того, на вакцинацию по-прежнему можно записаться через Госуслуги, региональную электронную регистратуру, мобильное приложение «2DR.RU, телефон «122», а также регистратуры учреждений здравоохранения.
 
Прививочный курс уже завершили свыше 61 тысячи орловцев, – сообщает региональный информационный портал.
 
Инфографика портала Стопкоронавирус.рф


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